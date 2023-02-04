Полицейским в Москве пришлось открыть огонь при задержании группы пьяных хулиганов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 4 февраля на востоке Москвы произошла стычка пьяных молодых людей с полицией, в результате которой правоохранителям пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы утихомирить хулиганов. Об этом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

На Щёлковском шоссе, возле дома № 9, прибывшими по вызову сотрудниками ППСП был найден молодой человек 2001 года рождения, который вёл себя неадекватно и хулиганил, явно будучи пьяным. При виде полиции он проявил агрессию, начал материться, после чего правоохранители попытались его задержать.

Увидев это, группа других молодых людей, также находящихся в подпитии, решила вызволить своего приятеля из рук полиции, и напала на сотрудников МВД. Сообщается, что они применили физическую силу к правоохранителям, из-за чего старший лейтенант полиции был вынужден достать оружие и выстрелить в воздух, чтобы испугать нападавших и призвать их к порядку. Пострадавших нет, все хулиганы были задержаны и доставлены в отделение для разбирательства. Обстоятельства уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве был задержан водитель, открывший огонь из-за дорожного конфликта на МКАДе.