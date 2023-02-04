У пенсионера-монтажника нашли флешку с сотнями фотографий голых детей

У 64-летнего монтажника из Москвы нашли флешку с сотнями фотографий голых детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 65-летнего монтажника нашли флешку с сотнями фотографий голых детей. Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов, пишет МК.

Он попал в поле зрения правоохранителей после того, как приехал в одну из московских частей спецназа Службы внешней разведки России провести интернет. Как полагается, на контрольно-пропускном пункте он сдал свои личные вещи и отправился делать свою работу. Однако среди вещей была флешка. Дежурные на КПП проверили её содержимое согласно протоколу безопасности. Однако найденное в файлах превратило обычную проверку в повод для задержания.

Сотрудники части заметили, что недавно с флешки были удалены некие файлы и восстановили их. Выяснилось, что незадолго до прибытия в часть монтажник хранил на устройстве многочисленные фотографии обнажённых несовершеннолетних, включая порнографические материалы.

В итоге 64-летнего мужчину задержали и вместе с флешкой передали в руки прибывшим полицейским. Правоохранители начали проверку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали 55-летнего местного жителя, который на протяжении четырёх лет домогался до несовершеннолетней родственницы своей сожительницы.