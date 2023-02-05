Синоптик Леус: в Москве ожидается небольшой снег и до -2 градусов 5 февраля 2023 года

В Москве ожидается небольшой снег и температура до -2 градусов 5 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 5 февраля ожидается облачная погода с редкими прояснениями, а температура воздуха будет от нуля до двух градусов мороза. Эти показатели значительно превышают климатическую норму для начала февраля. О таком прогнозе рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В некоторых районах столицы может пройти небольшой снег.

Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду. Значение атмосферного давления будет выше нормы и остановится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

Также специалист отметил, что уже завтра жителей Москвы ожидает дневная температура от двух до четырех градусов мороза. Существенных осадков в столице ожидать не стоит.

Ранее KP.RU писал, что до середины следующей недели в Москву ненадолго вернется настоящая русская зима. Температура воздуха в ночное время суток может упасть до -10 градусов.