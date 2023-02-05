Москвичи назвали памятник Пушкину самым популярным местом встречи в столице

Самым популярным местом встречи в Москве называют памятник Пушкину Фото: Павел КЛОКОВ

Самым популярным местом встречи в Москве называют памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он находится на одноименной площади возле станций метро «Тверская» и «Пушкинская». К такому выводу пришли в одной из социальных сетей, сообщает «Мослента».

Пользователи делились своими воспоминаниями об этом месте и отметили, что популярностью оно пользуется уже достаточно давно. Один из комментаторов даже вспомнил стишок XX века: «Жду тебя, мой друг, Карлуша, на Твербуле у ПамПуша».

Также люди вспоминают, что всегда уточняли, где именно будет встреча, например, у левой ноги.

Это место до сих пор часто выбирают для назначения встречи, а людям старшего поколения оно напоминает о временах СССР, когда в день рождения поэта тут читали стихи.

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