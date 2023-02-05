Гидрометцентр: облачность и небольшой снег ожидается в Москве 5 февраля

Облачная погода и небольшой снег ожидается в Москве 5 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве ожидается небольшой снег и облачная погода 5 февраля. Также на дорогах и тротуарах столицы сохраняется гололедица. Температура воздуха днем будет от одного до трех градусов ниже нуля, об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

В темное время суток температура может составить от шести до восьми градусов мороза.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет находиться в значениях от 755 до 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что из-за влияния гребня антициклона в небе Москвы будут небольшие прояснения. Температура воздуха 5 февраля превышает климатические нормы для начала месяца. Также синоптики отмечают, что значение атмосферного давления превышают норму.