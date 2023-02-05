Дептранс рассказал про обновление светофоров в Москве для повышения безопасности

Дептранс рассказал про обновление светофоров в Москве для безопасности пешеходов и автомобилистов Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

За 2022 год в Москве установили и обновили 386 светофоров. Новые светофоры появились по 74 адресам, а еще в 312 местах обновили старое оборудование. О работах для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов рассказали в столичном Дептрансе.

Новые светофоры устанавливают в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия или затрудняется движение общественного транспорта.

Отмечается, что установка нового оборудования проходит благодаря обращениям жителей столицы. Чаще всего новые светофоры появляются в аварийных местах, рядом с больницами, школами и другими общественными пространствами.

К специалистам ЦОДД жители часто обращаются с просьбами установить светофор или же поменять режим работы уже существующего. Каждое обращение рассматривается и уже после проведения некоторых экспертиз, решается вопрос об установке оборудования.

Ранее KP.RU писал, что на проспекте Академика Сахарова появится новая трамвайная линия. Ее протяженность составит 1,6 километра. Она позволит соединить восточные районы столицы с югом и центром.