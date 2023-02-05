Разборка со стрельбой произошла между двумя водителями на шоссе Энтузиастов в Москве Фото: прокуратура Москвы

В Москве на шоссе Энтузиастов произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого 39-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 33-летнего таксиста. Об этом KP.RU сообщили в МВД Москвы.

После этого в стоящие транспортные средства участников конфликта врезался еще один автомобиль. Сейчас пострадавшего осматривают врачи.

Прокуратура уже взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех причин и обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, срок разрешения на оружие у 39-летнего мужчины истек.

Оба участника конфликта доставлены в отделение полиции, где они дают объяснения. По итогам работы сотрудников по выяснению обстоятельств происшествия, виновному в произошедшем придется понести наказание в соответствии с законом.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как при задержании группы хулиганов в Москве полицейским пришлось открыть огонь. Сотрудники правопорядка пытались задержать одного хулигана, а толпа его друзей пытались вызволить его из рук полицейских. Чтобы успокоить пьяную толпу, пришлось произвести предупредительный выстрел из табельного оружия.