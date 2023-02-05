Коронавирус за сутки выявили у 2382 жителей Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 2382 человека, следует из статистики на сайте стопкоронавирус.рф. За тот же период зарегистрировано 1470 пациентов, выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения.

В связи с ухудшением состояния госпитализированы в больницы региона 113 москвичей. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Несмотря на все усилия врачей, скончались за сутки 11 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали более 3 млн 360 тыс. случаев заражения ковидом. Успешно с болезнью справились почти 3 млн 160 тысяч из них. Также зарегистрировано 47947 летальных исходов болезни.

Ранее KP.RU писал, что в последнее время летальность от ковида в Москве немного снизилась. С 18 января в регионе регистрируют от 10 до 13 смертей в сутки, а до этого сообщалось о 12-16 летальных исходов ежедневно.