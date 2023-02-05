Библиотекарь Кутузова назвала 6 самых популярных детских книг у москвичей

Библиотекарь назвала шесть самых популярных детских книг у москвичей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках еженедельной рубрики официальный портал мэра Москвы опубликовал подборку детских книг от библиотекаря — Евгении Кутузовой из библиотеки № 249. В список вошли шесть книг для детей разного возраста, которые юные читатели и их родители любят больше всего.

Для самых маленьких часто выбирают серию книг «Басни бабушки Лейлы» турецкой писательницы и психолога Тюлин Козикоглу. Каждая книга посвящена отдельному персонажу-питомцу, в чертах которых легко узнать собственные и те, что есть в знакомых. Книги помогут научить распознавать свои эмоции.

«Бабушка и большое счастье» Елены Велены расскажет малышам о «волшебных» простых вещах: иголках, карандашах и других полезных в хозяйстве мелочах.

Ребятам постарше, особенно тем, кто любит детективы, понравится «Слава Музыкалкин и пропавший треугольник» Евгении Русиновой. Персонажи будут разыскивать пропавший музыкальный инструмент. В процессе Евгения Русинова знакомит читателей с устройством оркестра и музыкальными инструментами.

Книга «Поморская окутка. Лоскутные сказки» Дениса Макурина рассказывает о разных народах России.

Подросткам нравится «Всем выйти из кадра!» Лилии Волковой. Главный герой расстается с лучшим другом, который уехал в другую страну. Чтобы он не расстраивался, брат устраивает мальчика на телевидение.

Также подросткам очень нравится книга о Великой Отечественной войне «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Главные герои произведения — ровесники читателей, с такими же проблемами, но оказавшиеся совсем в других условиях.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году в Москве самыми популярными жанрами книг стали зарубежные романы, фэнтези и литература по психологии. Среди авторов читатели отдавали предпочтение Ольге Примаченко, Эриху Фромму, Джоан Роулинг, Джейн Остен.