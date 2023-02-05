Собянин: в Москве с 1 сентября внедрят новый стандарт предпрофессионального образования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый стандарт предпрофессионального образования планируют внедрить в Москве уже в следующем учебном году. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, программы запустят в 10 и 11 классах школ, колледжах и вузах.

Обучение по стандарту начнется с 1 сентября 2023 года. Он включает такие принципы, как адаптация программ учебных предметов под предпрофессиональные направления, ознакомление учащихся с актуальными профессиями, проектная и исследовательская деятельность на базе вузов, сбалансированная учебная нагрузка.

Обновления коснутся всех предметов. Так, на литературе в медицинских классах будут изучать произведения о врачах, а на истории — развитие медицины. На уроках английского языка добавят медицинскую лексику и терминологию.

Этот принцип даст ученикам углубленные знания, а также поможет освоить первичные навыки и сформировать образ врача.

В начале 10-го класса обучающиеся посетят профильные городские предприятия, чтобы посмотреть на работу изнутри. Одиннадцатиклассники встретятся с лидерами выбранных отраслей.

Начиная со второго полугодия 10-го класса, ученики будут получать первую специальность. После окончания школы они получат вместе с аттестатами свидетельства о профессии.

В стандарт вошли занятия школьников в вузах, где им будут читать лекции и проводить практические занятия. Также ребята будут разрабатывать собственные проекты. Их они будут защищать на научно-практических конференциях, а победители и призеры получат допбаллы к баллам ЕГЭ, что повысит шансы на поступление в вуз.

При этом в колледжах и вузах программы дублироваться не будут, из-за чего нагрузка на обучающихся снизится.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве пройдёт финал Чемпионата рабочих профессий среди младших школьников.