Четверо пьяных студентов устроили стрельбу холостыми из автомата в Москве

Четверо пьяных студентов попали в полицию за стрельбу холостыми из автомата в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве задержали четырех пьяных студентов за стрельбу из охолощенного автомата на Мичуринском проспекте, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. В результате инцидента никто не пострадал.

Молодые люди выпили алкогольные напитки и вечером 4 февраля устроили в ЗАО столицы обеспокоившее местных жителей развлечение. Прибывшие на место полицейские задержали четверых нарушителей общественного порядка.

Известно, что студенты стреляли из охолощенного автомата Калашникова. По данному факту проводится проверка, отметили в МВД.

Ранее KP.RU писал, что разборка со стрельбой произошла между двумя водителями на шоссе Энтузиастов в Москве. 39-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 33-летнего таксиста. В это время в их автомобили врезался еще один автомобиль, находящийся в нем человек получил травмы.