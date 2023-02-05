Ребенка эвакуировали на вертолете с места ДТП на 9 км МКАД

Ребенка эвакуировали на вертолете с места ДТП на 9км МКАД с участием трех автомобилей Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

После аварии на 9-м километре внутренней стороны МКАД между двумя легковыми автомобилями и грузовиком пострадал ребенок. Для его эвакуации на место аварии направился специальный вертолет. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Ребенка с различными травмами сопровождают врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы. Сейчас его уже доставили в лечебное учреждение.

О самой же аварии сообщили в столичном Дептрансе. Временно движение осуществлялось только по двум полосам из шести. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города.

Позже стало известно, что движение на этом участке полностью восстановлено.

Ранее KP.RU писал, что грузовик-цистерна опрокинулся на МКАД и залил проезжую часть. Также при падении грузовик врезался в легковушку.