Контролеры в метро Москвы обнаружили пассажира, находящегося в федеральном розыске

Злоумышленника остановили на станции метро «Электрозаводская» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене контролеры ГКУ «Организатор перевозок» помогли обнаружить человека, находящегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Сотрудники проверяли оплату на станции метро «Электрозаводская» и остановили пассажира для проверки. Как выяснилось, он разыскивался по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игры». Нарушителя оперативно задержали полицейские. Ему также предстоит выплатить штраф за безбилетный проезд в столичной подземке.

«Выполняя свою работу, наши сотрудники не просто контролируют правила оплаты и проезда в транспорте, но и заботятся о безопасности пассажиров», - подчеркнули в Дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что безработный москвич ограбил пенсионерку в подземном переходе станции метро «Окская». Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку с личными вещами и скрылся. Мужчину задержали, в ближайшее время похищенное имущество вернут законной владелице.