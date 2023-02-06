Открытые отборы на вакансии промышленных предприятий Москвы проведут в центрах «Моя работа»

Работодатели предоставят для соискателей социальный пакет: медстрахование, путевки в санатории, компенсацию расходов на питание и прочее Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве во флагманском центре занятости «Моя работа» 7 и 14 февраля пройдут отрытые отборы на вакансии ведущих промышленных предприятий города, сообщили на сайте столичной мэрии.

На работу ищут слесарей, токарей, фрезеровщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а также инженерно-технический персонал: технологов, программистов, конструкторов. В зависимости от опыта, образования и квалификации зарплата составит от 40 до 130 тысяч рублей.

Столичные предприятия предоставят соискателям социальный пакет: медицинское страхование, путевки в санатории и профилактории, компенсацию расходов на питание, материальную помощь на аренду жилья. Кроме того, на предприятиях будут работать тренажеры и спортзалы.

Уточняется, что 7 и 14 февраля представители промышленных компаний расскажут о своих вакансиях кандидатам и проведут собеседования. Консультанты центра занятости помогут горожан составить хорошее резюме и правильно презентовать свои навыки на встрече с работодателями. Отборы пройдут 7 февраля с 10:00 до 11:30 и 14 февраля с 14:30 до 16:30 в центре «Моя работа» на ул. Щепкина.

Ранее KP.RU писал, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые открытые вакансии в Москве. На самую большую зарплату могут рассчитывать менеджеры по продажам IT-оборудования (400 тысяч рублей в месяц).