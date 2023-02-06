Мужчина обнаружил пожилых родителей зарезанными в квартире на Ленинском проспекте в Москве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по факту убийства пенсионеров Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в квартире на Ленинском проспекте обнаружили трупы двух пенсионеров – 73-летнего мужчины и 74-летней женщины – пенсионеров с множественными ножевыми ранениями. В правоохранительные органы обратился сын погибших, который нашел своих родителей мертвыми, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры утром 6 февраля.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Причины и обстоятельства гибели пожилой супружеской пары. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту убийства пенсионеров ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что ночью 6 февраля два человека заживо сгорели в квартире на востоке столицы. Тела погибших обнаружили после ликвидации возгорания. Для выявления точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, накануне погибшие распивали в помещении алкогольные напитки.