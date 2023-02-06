Ефимов: В 2022 году более 95 процентов ввода индивидуального жилья в столице обеспечила Новая Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Новая Москва растет с каждым годом все активнее. Грандиозная программа ее развития послужила толчком для расширения важных строек в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы. В них появляются дополнительные автомагистрали, ведётся прокладка инженерных коммуникаций, растет потребительская и социальная инфраструктура. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за прошлый год в Новой Москве было возведено 759,2 тысячи квадратных метров индивидуального жилья (ИЖС). По сравнению с 2021 годом рост составил 9,4 процента. Важно и то, что итоговые данные по новым частным домам в ТиНАО составили более 95 процентов из всех новостроек ИЖС в Москве.

«Всего в столице в 2022 году было введено в эксплуатацию 792,6 тысячи квадратных метров частных домов, что на 9,4 процента превысило показатели 2021-го, - отметил заммэра. - В жилой застройке Москвы доля ИЖС увеличилась за год на 2,4 процентного пункта и составила 11,7 процента».

По его словам, самым урожайным на ИЖС в 2022 году стал февраль. За этот месяц строители сдали 121,3 тысячи квадратных метров.

Статистику по объему ввода индивидуального жилья приводит Департамент экономической политики и развития Москвы. По этому показателю столица России вошла в топ-20 регионов страны. В 2022 году 1,4 процента от всех частных российских домов пришлось на Москву. Кстати, уже третий год столица демонстрирует бурный рост ИЖС. Для сравнения: в 2021 году таких домов в Москве ввели на 44 процента больше, чем в 2020-м. Сначала этот подъем ускорила пандемия коронавируса. Тогда большинство горожан стремилось перебираться поближе к природе в собственный дом.

Есть и ещё один нюанс - чаще всего те, кто строит такое здание для себя и своей семьи, оказываются в большем выигрыше, чем покупатели схожей по площади и уровню комфорта квартиры в столице.

Не стоит забывать и о госпрограммах поддержки. Их действие обеспечило дополнительное ускорение проектам индивидуального жилищного строительства. Например, желающие могут оформить льготную ипотеку, чтобы возвести частный дом. Благодаря этому у горожан есть реальный шанс обзавестись своим жильем с помощью кредита. Плюс ко всему ещё и ставка будет уменьшена.