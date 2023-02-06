Врач-терапевт Чернышова рассказала, как пенсионером защититься от инсульта

Инсульт возникает во время или после гипертонического криза, то есть резкого скачка артериального давления Фото: Олег ЗОЛОТО

Постоянный контроль артериального давления и своевременные походы к врачам помогут избежать развития инсульта у пожилых людей, сообщили врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

Специалистка уточнила, что острое нарушение кровоснабжения головного мозга возникает во время или после гипертонического криза, то есть резкого скачка давления. Именно поэтому пенсионером необходимо постоянно следить за своим здоровьем.

Врач добавила, что инсульт в редких случаях развивается внезапно. Обычно ему предшествуют транзиторные ишемические атаки (микроинсульты).

«Если нарушилось мозговое кровообращение, например, ослабела рука, нога, нарушилась речь, появилась шаткость походки, головокружение, а потом раз и в течение 20 минут все прошло, это повод задуматься», - подчеркнула Чернышова.

Она отметила: для профилактики инсульта необходимо вести активный образ жизни, чаще выходить на прогулки на свежем воздухе и развивать стрессоустойчивость.

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