Сына подозревают в убийстве и ограблении пожилых родителей на Ленинском проспекте в Москве

Тела пенсионеров с множественными ножевыми ранениями утром 6 февраля обнаружил их сын Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве утром 6 февраля в квартире на Ленинском проспекте обнаружили тела двух пенсионеров с множественными колото-резаными ранениями – 73-летнего мужчины и 74-летней женщине. В убийстве супружеской пары подозревается их сын, сообщает источник KP.RU.

По словам мужчины, его родители перестали выходить на связь, он решил приехать в их квартиру. Там житель столицы обнаружил трупы пенсионеров. Проверяется его возможная причастность к двойному убийству.

Правоохранители также обрабатывают и другие версии происшествия. Уточняется, что в квартире могло произойти ограбление, так как из жилища пропали некоторые вещи убитых. Расследование по уголовно делу продолжается. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что пожилых супругов убили в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Изрезанные тела двух пенсионеров обнаружил их сын, он и обратился в правоохранительные органы. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.