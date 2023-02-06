Поезда не ходят от «Курской» до «Щелковской» на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

На восточном участке Арбастко-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на восточном участке синей ветки временно увеличили интервалы движения поездов. В настоящий момент нет движения от «Курской» до «Щелковской». Причиной задержек стала проверка инфраструктуры на данном участке. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в понедельник, 6 февраля.

«На восточном участке Арбастко-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», - сказано в сообщении.

В 12:10 в Департаменте транспорта сообщили о восстановлении движения на Арбатско-Покровской линии. Оно вводится в график.

Ранее KP.RU писал, что 26 января интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии были увеличены из-за человека на пути. Поезда не ходили от «Курской» до «Партизанской». О состоянии пассажира, а также обстоятельствах произошедшего ничего не сообщалось. Через 20 минут проблему полностью устранили: поезда на синей ветке ввели в график. Сведений о пострадавших не поступало.