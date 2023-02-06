Директор и три сотрудника аптеки продавали лекарства наркоманам без рецепта на юге Москвы

У подозреваемых изъяли 8 кг сильнодействующих препаратов и 10 млн рублей Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали директора и трех сотрудников аптечного пункта, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Предварительно установлено, что фармацевты продавали запрещенные к свободному обороту лекарства без соответствующих рецептов. В основном препараты приобретали наркозависимые люди. В преступной схеме также был задействован охранник и директор аптеки.

Злоумышленников задержали, у подозреваемых прошли обыски. Полицейские изъяли у них восемь килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, а также более десяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ…». Двое фигурантов находятся под домашним арестом, а еще двое подозреваемых – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в Солнечногорске у женщины нашли почти 30 кустов конопли и более 250 грамм марихуаны. Возбуждено уголовное дело за выращивание наркотикосодержащих растений и их хранение.