Посетителя кафе в Москве ударили ножом в грудь посреди дня 5 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нападение на 44-летнего жителя Москвы произошло 5 февраля, в кафе на Сколковском шоссе, 32. Об этом инциденте полиция города узнала в 16:50, и сразу отправилась на место происшествия, о чём сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД столицы.

По предварительной информации, между двумя посетителями кафе разгорелся конфликт. Причины и детали этой ссоры неизвестны, однако в процессе один из участников ссоры достал острый предмет, и ударил им в грудь своего оппонента.

После нападения злоумышленник скрылся с места преступления, а присутствовавшие в кафе люди вызвали правоохранителей и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу, где его сразу определили в реанимацию.

Полиция ищет нападавшего, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве отправили под арест 33-летнего местного жителя, который зарезал родную мать, и напал с ножом на сестру. Известно, что мужчина страдает от психических расстройств.