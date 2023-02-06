Женщина-заказчица и киллер, перепутавший жертву, предстанут перед судом в Москве

В Москве суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство 18-летней давности Фото: МВД Медиа

В Москве суд рассмотрит уголовное дело отношении 37-летней женщины и 39-летнего мужчины, обвиняемых в организации и исполнении покушения на убийство по найму 18 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, с ноября 2003 года по июль 2005 года женщина испытывала неприязнь к мужу своей матери, в семье регулярно происходили конфликты. Злоумышленница узнала, что мужчина застраховал свою жизнь, в случае смерти его супруга могла получить компенсацию в 1,5 млн рублей. Дочь предложила матери организовать убийство мужчины, а затем поделить деньги.

К реализации этого плана женщина привлекла своего знакомого. Киллер купил огнестрельное оружие и патроны. В ноябре 2005 года он попал в подъезд дома, где располагалась квартира потерпевшего, увидел мужчину в лифте, выстрелил в него и сбежал с места преступления. Позднее выяснилось, что злоумышленник перепутал жертву. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

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