Две школьницы отправлены в реанимацию с отравлением галлюциногенами из ресторана в центре Москвы

Из ресторана «Вкусно и точка» в центре Москвы госпитализировали двух школьников с отравлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из ресторана быстрого питания в центре Москвы на улице Маросейка, госпитализировали двух школьниц с отравлением галлюциногенами. Две школьницы 14 и 15 лет вдруг почувствовали недомогание и у них начались галлюцинации с эйфорией, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Им вызвали скорую, которая срочно доставила подростков в одну из столичных больниц. Врачи предполагают, что они отравились неизвестными психотропными веществами, вызывающими галлюцинации.

Специалисты уже взяли необходимые анализы, чтобы установить, какие вещества могли вызвать подобные симптомы и где они могли их употребить.

Ранее KP.RU писал, что в Москве подросток попал в больницу после участия в квесте. Он рассказал, что ведущие мероприятия толкали и били участников. Позже было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.