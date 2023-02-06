В Москве начинается цикл бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

С 9 февраля в Москве стартует цикл «Семинары для бизнеса». В период по 6 апреля состоятся десять встреч для представителей бизнеса и промышленности. Эксперты расскажут, как получать разрешения на строительство, о современном бизнес-инструментарий, организации производства и многом другом. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Мы пятый год проводим подобные встречи с инвесторами и представителями предприятий. В 2022-м году более двух миллионов человек присоединились к мероприятиям. Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки, – рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента также напомнил, что на Инвестпортале Москвы есть 30 онлайн-сервисов для бизнеса, которые помогают вести инвестиционную деятельность.

Цикл встреч пройдет в очном формата, а также онлайн. Подробное расписание и регистрация на семинары на столичном Инвестиционном портале (investmoscow.ru — раздел «Семинары для бизнеса»). Принять участие может любой желающий. На первом событии 9 февраля спикеры расскажут, как открыть свое предприятие на территории Москвы, какие процедуры нужно пройти для получения регистрации, а также о консультационной поддержке и образовательных услугах от города.