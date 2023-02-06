Жители Москвы несут цветы к посольству Турции в знак скорби по погибшим в землетрясении

Жители столицы несут цветы к посольству Турции в Москве в знак скорби по жертвам землетрясения, которое произошло на территории страны в понедельник, 6 февраля. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Жители столицы несут цветы к посольству Турции в Москве в знак скорби по жертвам землетрясения, которое произошло на территории страны в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, у здания дипломатического представительства в 7-м Ростовском переулке появились первые букеты.

Ранее KP.RU писал, что в Турции произошло самое сильное за последние сто лет землетрясение. Подземный толчок всколыхнул землю в 4 утра, его сила составила 7,4 балла.

По последним данным, в стране погибло 912 человек, еще более пяти тысяч человек пострадали. Разрушены сотни зданий, движение на некоторых дорогах остановлено, продолжаются спасательные работы. Землетрясение ощущалась и в соседних с Турцией странах: в Сирии и Ираке. В настоящий момент нет никаких сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах.

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