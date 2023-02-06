Застрявшую в заборе собаку освободили спасатели в Новой Москве

Собака застряла в заборе и не могла самостоятельно из него выбраться. Фото: телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

В Новой Москве в понедельник, 6 февраля, спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьями забора. Инцидент произошел в СНТ Мешково-центральное в поселении Московском. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Неравнодушные жители сообщили в Службу 112 Москвы, что животное попало в беду: собака застряла в заборе и не могла самостоятельно из него выбраться.

Псу помогли работники аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра столицы. Спасатели разжали металлические прутья забора гидравлическим прибором и освободили животное. Как только собака оказалась на свободе, она сразу же убежала.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном национальном парке «Русь» медведь играл с покрышкой и застрял в ней. Животное весом в 400 килограммов освободили спасатели. Сейчас жизни и здоровью косолапого ничего не угрожает.