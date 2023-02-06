Названа цена самой дешевой квартиры в новостройке в старых границах Москвы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новостройках «старой» Москвы есть предложения о продаже жилья с ценой менее шести миллионов рублей. Самое бюджетное жилье можно приобрести в районе Кусково, средняя цена в одном из объектов около 4,2 миллиона рублей, об этом рассказали специалисты на портале «Метриум».

Большинство же предложений с низкой ценой сейчас приходится на апартаменты, а в целом же в Москве есть только 10 проектов, где есть лоты с ценой ниже 6 миллионов рублей. В прошлом году их было 12.

Самое же минимальное предложение сейчас - квартира-студия площадью 12 квадратных метров в Кусково за 2,9 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что жилье в «старой» Москве подорожало на 85,6% за последние пять лет. При этом средняя площадь предлагаемых лотов сократилась на 30 квадратов — с 48,3 до 18,3 квадратных метра.

Ранее KP.RU рассказывал о самых бюджетных предложениях по аренде жилья в Москве. Самая дешевая квартира в Царицыно обойдется потенциальному арендатору в 23 тысячи рублей.

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