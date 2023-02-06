Расход питьевой воды в Москве сократился на треть с 2010 года

Протяженность городской сети водоснабжения Москвы составляет более 13 тыс. км Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве с 2010 года расход воды сократился на треть: ранее ежесуточно абонентам поставляли около 4 кубов питьевой воды, а сейчас – порядка 2,7-2,8 млн кубов, сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Объемы водопотребления снизились, несмотря на значительный прирост населения и расширение географии московского водопровода. Причина тому – внедрение ресурсосберегающих технологий, а также популяризации индивидуальных приборов учета.

Городская сеть водоснабжения Москвы является самой протяженной в стране – более 13 тысяч километров. На ее объекта установлены современные технологии, повещающие качество воды.

Подготовкой воды для столичного региона занимаются на четырех станциях – Рублевской, Западной, Восточной и Северном. В прошлом году с них вышло свыше одного миллиарда кубометров воды.

Ранее KP.RU писал, что москвичи до конца года смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах без штрафа. Согласовывать работы необходимо с Мосжилинспекцией.