При пожаре в квартире на Рижском проспекте Москвы погибла 80-летняя пенсионерка Фото: прокуратура Москвы

В результате пожара в квартире одного из домов на Рижском проспекте Москвы погибла 80-летняя пенсионерка. Возгорание произошло днем шестого февраля. О таком происшествии сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте происшествия находится заместитель Останкинского межрайонного прокурора Руслан Иванов.

Прокуратура будет осуществлять тщательный контроль по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также проконтролирует работу по выявлению причины возгорания в квартире дома.

По результатам необходимых экспертиз и расследований, будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее KP.RU рассказывал о двух заживо сгоревших людях при пожаре на востоке Москвы. На одиннадцатом этаже дома, ночью разгорелся пожар в двухкомнатной квартире. Личности погибших пока устанавливаются.