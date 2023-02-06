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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:18

При пожаре в квартире на Рижском проспекте Москвы погибла 80-летняя пенсионерка

Пожар произошел в одной из квартир днем 6 февраля
Роман ПОЛОСИКОВ
При пожаре в квартире на Рижском проспекте Москвы погибла 80-летняя пенсионерка

При пожаре в квартире на Рижском проспекте Москвы погибла 80-летняя пенсионерка

Фото: прокуратура Москвы

В результате пожара в квартире одного из домов на Рижском проспекте Москвы погибла 80-летняя пенсионерка. Возгорание произошло днем шестого февраля. О таком происшествии сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте происшествия находится заместитель Останкинского межрайонного прокурора Руслан Иванов.

Прокуратура будет осуществлять тщательный контроль по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также проконтролирует работу по выявлению причины возгорания в квартире дома.

По результатам необходимых экспертиз и расследований, будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее KP.RU рассказывал о двух заживо сгоревших людях при пожаре на востоке Москвы. На одиннадцатом этаже дома, ночью разгорелся пожар в двухкомнатной квартире. Личности погибших пока устанавливаются.