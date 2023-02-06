Сын зарезанной в Москве на Ленинском проспекте пожилой пары признал свою вину в их убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 6 февраля, стала известна личность убийцы супружеской пары, которую нашли убитой в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Убийцей оказался их родной сын - он признал свою вину во время допроса правоохранителями. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Как нам сообщили в ведомстве, сейчас следователи расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), и в процессе было установлено, что сын убитых может быть причастен к преступлению. После того как его задержали и доставили на допрос, мужчина во всём сознался и заявил, что убил своих родителей из-за длительных разногласий.

Расследование продолжается, специалисты собирают доказательную базу, чтобы подтвердить или опровергнуть признание главного подозреваемого.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, в одной из квартир дома на Ленинском проспекте, были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, с характерными ножевыми ранениями. Позже, по подозрению в причастности к преступлению, был задержан сын убитых супругов, который сам и обратился в полицию с заявлением о том, что якобы нашёл родителей мёртвыми.