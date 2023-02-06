Ударивший осколком тарелки оппонента в московском кафе мужчина заключен под стражу Фото: прокуратура Москвы

34-летнего мужчину, который ударил во время конфликта в московском кафе оппонента осколком тарелки, заключен под стражу до 5 апреля 2023 года. Об это рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Мужчина сам явился в органы полиции с повинной и с учетом позиции стороны обвинения, теперь будет заключен под стражу до суда.

Вечером после конфликта в кафе, 39-летний пострадавший мужчина скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Теперь расследование этого дела будет под контролем столичной прокуратуры.

Напомним, что ранее KP.RU писал о конфликте в кафе на Сколковском шоссе, 32. Там в ходе перепалки между двумя мужчинами, один из них ударил другого в грудь острым предметом и скрылся оттуда. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию, а полиция начала поиски нападавшего.