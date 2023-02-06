Москвичи приносят цветы к посольству Сирии в память о жертвах землетрясения

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Жители Москвы начали приносить цветы к посольству Сирии, как символ памяти о людях, погибших во время жуткого землетрясения. Небольшая группа людей возложила красные розы на стол, стоящий перед контрольно-пропускным пунктом у входа в дипмиссию. Об этом пишет издание РИА Новости.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение, магнитуду которого оценили в 7,7 баллов. По последним данным из-за происшествия в стране погибли как минимум 1498 человек, раненых более 8,5 тысяч, подсчёт жертв и пострадавших продолжается.

Землетрясение также затронуло некоторые регионы Сирии, где число жертв, по информации на данный момент, составляет более 400 человек, и больше 1,3 тыс. пострадавших. Сейсмическую активность также ощутили и жители столицы Ливана - Бейрута.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве люди приносят цветы к посольству Турции, в память о жертвах сегодняшнего ужасного землетрясения, унёсшего сотни жизней.

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