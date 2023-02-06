Правительство Москвы передало Министерству здравоохранения РФ пять электрокаров «Москвич-3» Фото: Департамент транспорта Москвы

Министерство здравоохранения России получило от администрации Москвы пять внедорожников «Москвич-3» с электродвигателем, которые будут использоваться для обслуживания нужд федеральных детских учреждений ведомства - больниц, госпиталей, медицинских центров. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Новые автомобили получат именно детские медучреждения федерального значения, такие как: Российская детская клиническая больница;НИКИ педиатрии им. Вельтищева; НМИЦ здоровья детей; НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева; Нового федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

Прежде всего сотрудники больниц будут применять внедорожники для выездных мероприятий и развоза лекарств, так как кроссоверы крайне удобны для использования в городской среде. Как отметил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов, для того чтобы их использование было максимально удобным, на территориях каждой из перечисленных больниц будут установлены зарядные станции.

Ранее KP.RU сообщал о том, что «Москвич-3» с электродвигателем появился в продаже у дилеров в столице ещё в середине января 2023 года.