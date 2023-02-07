Наработки специалистов Московского зоопарка легли в основу методики содержания исчезающих животных Фото: Московский зоопарк

Специалисты Московского зоопарка стали соавторами методики содержания исчезающих видов животных. В этом им помог положительный опыт с толстыми лори, которым они создали условия, максимально приближенные к природным, об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Само же руководство подготовила европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA).

Питомцы Московского зоопарка регулярно приносят потомство, а это большая редкость во всем мире. Для увеличения популяции редких животных необходимо делиться положительным опытом с коллегами.

Работу над созданием документа вели целых три года. Над этим работала большая команда экспертов, а руководитель научного отдела Московского зоопарка Сергей Хлюпин вместе с коллегами из столицы, стал автором двух ключевых разделов. Оба они посвящены условиям содержания толстых лори в зоопарках и обогащению среды для их проживания.

Исчезающий вид животных — толстые лори, содержится в Московском зоопарке с 1980-х годов. Сейчас же их там целых два вида.

Ранее KP.RU писал, что трех спасенных от браконьеров медведей, приютили в Московском зоопарке. Теперь им предстоит курс реабилитации.