Ефимов: В Москве инвесторы построят 13 спорткомплексов на выделенной городом земле

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве в столице новых спорткомплексов. Такие решения были одобрены в прошлом году Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

«В прошлом году город принял решение выделить инвесторам почти 43 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства 13 спортивных комплексов общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

По его словам, пять сооружений возведут на западе города. Ещё четыре – на северо-западе. А на юге, северо-востоке, севере и в Новой Москве - по одному.

Напомним, земля для масштабных инвестиционных проектов (МаИП) выделяется городом в аренду без торгов на пять лет. Такой статус присваивается промкомплексам, инновационным центрам, а также различным сооружениям для сферы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другим объектам.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, где именно и какие здания появятся. Например, в Хорошево-Мневниках построят центр подготовки национальной сборной по футболу. На это уйдёт более шести гектаров земли. На Ленинградском проспекте примерно восемь гектаров отдали под ледовый дворец «Красная армия». В Новой Москве на 10 гектарах вырастет конноспортивный комплекс.

«Ещё 3,5 гектара на Верейской улице выделят для центра художественной гимнастики, - добавил Гаман. - На Минской улице на площади два гектара построят спорткомплекс с футбольным полем».

Разные спорткомплексы появятся и в некоторых других районах Москвы. Среди них - Алексеевский, Москворечье-Сабурово, Внуково, Ново-Переделкино, Проспект Вернадского. А в Хорошево-Мневниках построят сразу три таких сооружения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о выделении инвесторам земли для размещения социально важных и производственных зданий по проектам МаИП. Сегодня в столице выполняется почти 70 МаИП в сфере промышленности, вложения в которые составляют в целом более 169 миллиардов рублей.