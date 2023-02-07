Синоптик Леус: атмосферное давление в Москве будет на 18-20 единиц выше нормы 7 февраля

Атмосферное давление в Москве будет на 18-20 единиц выше нормы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве 7 февраля будет очень высокое атмосферное давление. Оно вырастет до 766 миллиметров ртутного столба, что существенно выше норм, на 18-20 единиц. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Столица будет ощущать влияние центральной части антициклона, но из-за довольно мощной приземной инверсии, сохранится облачная погода с редкими прояснениями и без существенных осадков.

На дорогах и тротуарах столицы все также сохранится гололедица.

Температура воздуха днем будет колебаться в районе -3 -5 градусов, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что температура воздуха в ночное время суток 7 февраля, может опуститься до 14 градусов ниже нуля. Осадки в Москве маловероятны.