В здании Московской городской думы открыли центр по сбору гуманитарной помощи Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

На Страстном бульваре в здании Московской городской думы открыли новый пункт приема «Москва помогает». С момента старта этой акции уже 45,5 тысячи человек внесли в нее свой вклад. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Вся гуманитарная помощь, собранная в рамках акции, будет направлена для жителей новых регионов России.

Пункт приема в самом центре Москвы позволит всем желающим внести свой вклад в помощь нуждающимся, не потратив много времени на поиски необходимого адреса.

В качестве гуманитарной помощи рекомендуют приносить продукты длительного хранения, детское питание, товары для ухода за детьми, книги и канцтовары и многое другое.

Все предметы должны обязательно быть новыми, в упаковке и с этикетками, а по всем интересующим вопросам, в пунктах приема людям могут помочь волонтеры.

Ранее KP.RU писал, что в рамках новогодней акции «Москва помогает» собрали более 156 тысяч подарков. Для участников СВО передали более 12 тысяч поздравительных открыток.