Из-за ветра воздух в Москве в январе 2023 года был чище, чем год назад Фото: Ирина ГУРСКАЯ

В первый месяц 2023 года воздух в Москве был чище, чем год назад. Специалисты связывают это с ветреной погодой. Об измерениях рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

В январе зафиксированные среднемесячные концентрации оксида азота вблизи автотрасс были ниже значений 2022 года на 15%. Оксид углерода стал «разряженнее» около магистралей на 24% и возле ЖК — на 25%.

При этом традиционно самые высокие концентрации фиксировали преимущественно вблизи крупных автотрасс, а на жилых территориях специалисты отметили в общем пониженный уровень загрязнения.

В комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что качество воздуха круглосуточного измеряют 56 автоматических станций с высокоточным оборудованием. В 2021 году в Подмосковье установили и ввели в эксплуатацию 15 аналогичных станций.

Ранее KP.RU писал, что 7 февраля в Москве ожидается ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.