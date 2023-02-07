Москвичи смогут передать участникам СВО сувениры и письма к 23 февраля Фото: Александр КОЦ

В столице проведут акцию «Поделись теплом» в рамках проекта «Московское долголетие». Москвичи смогут передать сувениры и письма участникам специальной военной операции ко Дню защитника Отечества. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Сбор будет открыт для всех желающих до 16 февраля включительно.

Пункты приема есть во всех округах столицы, а найти их можно в территориальных центрах социального обслуживания или в центрах московского долголетия.

Отмечается, что участники проекта «Московское долголетие» и активисты одноименных центров — самые неравнодушные жители. Они инициировали акцию «Поделись теплом» еще в декабре 2022 года, собрав тогда более пяти тысяч писем и 8,5 тысячи подарков и теплых вещей.

Сам же проект «Московское долголетие» запустили еще в марте 2018 года по проекту мэра города. С момента старта этого проекта, в нем поучаствовали более 420 тысяч пожилых жителей столицы. Для них доступны кружки и секции, там проходят различные образовательные лекции, а также занятия для оздоровления.

Ранее KP.RU писал об открытии нового пункта приема гуманитарной помощи в самом центре Москвы. В здании Мосгордумы заработал центр по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов России «Москва помогает».

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