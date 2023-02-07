Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Радмил Хайрутдинов задержан в Москве за хранение наркотиков

Радмил Хайрутдинов, актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» задержан за хранение наркотиков Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 15». Фото: kino-teatr.ru

Актер из известных сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», Радмил Хайрутдинов попался с наркотиками. Информацию об этом KP.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

В «Улицах разбитых фонарей» Хайрутдинов играл роль информатора Геращенко, а в «Тайнах следствия» — старшего лейтенанта милиции. Теперь же сам актер оказался на противоположной стороне правоохранительной системы. 30-летнего Радмила Хайрутдинова поймали с несколькими граммами марихуаны.

Обнаружили полицейские запрещенные вещества во время досмотра, который было решено провести, так как пассажир остановленного для проверки документов такси вел себя странно. Задержанный признался, что только что купил наркотик у мужчины, с которым ранее познакомился в баре.

В правоохранительных органах сообщили, что поймали Хайрутдинова еще в середине января. Возбуждено уголовное дело. За хранение запрещенных веществ фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.

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