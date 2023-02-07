Школьник в Москве кинул ножницы в глаза однокласснику Фото: Антон ЗАБИРОВ

В одной из московских школ, один из учеников бросил ножницы в глаза своему однокласснику и довольно метко попал. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе МВД Москвы.

С травмами глазницы и века школьника в срочном порядке доставили в больницу и сейчас он находится в отделении микрохирургии. После произошедшего из медицинского учреждения поступило обращение в правоохранительные органы из-за телесных повреждений несовершеннолетнего.

Отдел по делам несовершеннолетних уже начал проверку по данному факту.

По предварительной информации инцидент произошел во время того, как школьники просто играли и возможно это произошло случайно. Родители пострадавшего на данный момент не высказывали своих претензий.

Ранее KP.RU писал про довольно странный квест, ведущие которого били и толкали участников. Один из школьников рассказал о таком необычном приключении своему отцу, который после этого отвез его в больницу, где зафиксировали ушиб грудной клетки. По данному факту сразу возбудили уголовное дело.