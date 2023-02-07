Несколько автосалонов Москвы начали продавать кроссоверы «Москвич-3» с электродвигателем

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В нескольких дилерских центрах Москвы в продаже появился новый кроссовер с электрическим двигателем, «Москвич-3е». Раньше автомобильные центры продавали только обычную версию, с бензиновым двигателем. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на данные автоцентров.

Так, например, в дилерском центре «Рольф» отметили, что электромобили «Москвич-3е» не только находятся в продаже, но и пользуются повышенным интересом у жителей столицы. Желающие приобрести автомобиль заинтересованы в новинке, активно расспрашивают о ней продавцов, и записываются на тест-драйвы. Стоимость нового «Москвича» здесь составляет от 3,2 до 3,5 млн рублей.

Также электрические кроссоверы появились в каталоге дилерского центра «Авилон», где их стоимость составляет около 3,5 млн рублей. Здесь продавцы отметили, что уже есть ряд клиентов, оформляющих процесс покупки новинки. Похожая ситуация, с таким же ценником, в дилерском центре «Кунцево».

Ранее KP.RU сообщал о том, что правительство Москвы передало пять автомобилей «Москвич-3е» в пользование Министерству здравоохранения РФ. Их направят в детские медучреждения федерального значения, для ежедневного пользования и развоза лекарств.