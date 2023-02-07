Два грузовика столкнулись на внешней стороне 24-го км МКАД Фото: стоп-кадр из видео

На внешней стороне 24-го километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. В районе аварии движение осуществлялось только по двум полосам из шести, об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

На кадрах видео можно наблюдать, как один грузовик на ходу врезался в немного остановившийся на дороге грузовой автомобиль.

Информации о пострадавших не поступало, а на место незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб города.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда заранее, однако позже уже стало известно, что движение на данном участке полностью восстановлено.

Ранее KP.RU писал, что после аварии на 9-м километре МКАД, ребенка эвакуировали при помощи вертолета. ДТП произошло между двумя легковыми автомобилями и грузовиком, в результате чего ребенок получил различные травмы.