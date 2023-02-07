В центре Москвы 31-летний «игроман» попытался украсть диски из магазина

Фото: пресс-служба Росгвардии Москвы

В одном из магазинов в Москве, где продаются диски с играми для персональных компьютеров и консолей, был задержан 31-летний местный житель, попытавшийся вынести несколько дисков под курткой. Его действия пресекли сотрудники Росгвардии, о чём пишет пресс-служба ведомства.

Попытка кражи обнаружилась бдительным продавцом в магазине на Красной Пресне, который заметил как один из покупателей начал прятать под куртку товар с витрины. Сотрудник магазина нажал на тревожную кнопку, и в магазин приехал ближайший наряд росгвардейцев, которым продавец объяснил ситуацию.

Не оплатив товар, мужчина попытался выйти из магазина вместе с дисками, которые держал под курткой, однако был остановлен, и в итоге передан росгвардейцами прибывшим сотрудникам полиции. Сумма, на которую мужчина пытался обокрасть магазин, не называется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве двое мужчин пришли в продуктовый магазин, избили продавца и вынесли наружу товары, не оплатив их.