На Бутырском валу в Москве горит бытовка в районе стройки у ж/д путей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Москвы на Бутырском валу очевидцы сообщают о столбе дыма в районе стройки у железнодорожных путей. Подобные сообщения начали публиковать в социальных сетях.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании на улице Бутырский вал, 26 корпус 1. В ведомстве сказали, что пожарный расчет уже занимается тушением пожара по адресу.

Информации о пострадавших и о площади, которую охватил огонь, пока не поступало.

Дептранс сообщил о временном перекрытии движения по улице Бутырской в районе пересечения со 2-м Лесным переулком. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда заранее.

После ликвидации возгорания, сотрудникам предстоит установить причины произошедшего.

Ранее KP.RU писал о пожаре на востоке Москвы, в котором заживо сгорели два человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на одиннадцатом этаже многоквартирного дома.