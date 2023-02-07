На Бутырском валу в Москве горит бытовка в районе стройки у ж/д путей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре Москвы на Бутырском валу очевидцы сообщают о столбе дыма в районе стройки у железнодорожных путей. Подобные сообщения начали публиковать в социальных сетях.
В МЧС подтвердили информацию о возгорании на улице Бутырский вал, 26 корпус 1. В ведомстве сказали, что пожарный расчет уже занимается тушением пожара по адресу.
Информации о пострадавших и о площади, которую охватил огонь, пока не поступало.
Дептранс сообщил о временном перекрытии движения по улице Бутырской в районе пересечения со 2-м Лесным переулком. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда заранее.
После ликвидации возгорания, сотрудникам предстоит установить причины произошедшего.
Ранее KP.RU писал о пожаре на востоке Москвы, в котором заживо сгорели два человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на одиннадцатом этаже многоквартирного дома.