На юго-востоке Москвы 54-летняя женщина зарезала собственную мать Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские задержали 54-летнюю женщину. Ее подозревают в убийстве собственной матери на юго-востоке Москвы. На теле 76-летней женщины обнаружили 30 колото-резаных ранений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по столице.

7 февраля 2023 года в квартире на улице Грайвороновской обнаружили тело женщины 1946 года рождения. На ее теле нашли множественные колото-резаные раны.

По подозрению в убийстве задержали 54-летнюю дочь потерпевшей. Та в ходе допроса частично признала вину.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой назначат стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие в ближайшее время направит в суд ходатайство об ее аресте.

Ранее KP.RU писал, что в Москве следователи проверяют версию о двойном убийстве сыном своих пожилых родителей. Мужчина сообщил, что нашел трупы после того, как родственники перестали выходить на связь.