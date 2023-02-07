Собянин: За последние пять лет Москва смогла удвоить объёмы инвестиций в городские проекты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня, 7 февраля, о том что за последние пять лет столица России сумела удвоить количество привлекаемых инвестиций в свои проекты, и увеличить объёмы обрабатывающей промышленности на 40 %. Об этом чиновник заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Как отметил глава Москвы, сорокапроцентный рост обрабатывающей промышленности - это собственный результат, однако если добавить к нему новые, недавно введённые мощности московского НПЗ, то объём обрабатывающих отраслей также вырос приблизительно в два раза.

Также мэр города подчеркнул, что за последние годы Москва сумела реализовать большое число масштабных, важных проектов, многие из которых не состоялись бы без поддержки президента РФ, благодаря чему заслуженно считается одним из ведущих мегаполисов мира.

Однако 2022 год всё же стал для столицы испытанием - западные санкции тяжело ударили по развитию города, но не остановили его, а наоборот, в итоге они подстегнули рост, и все запланированные программы удалось реализовать. По прогнозу на следующие годы, Собянин уверен в том, что Москва будет расти динамичнее и качественнее, несмотря на препятствия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил Владимира П утина на открытие Большой кольцевой линии - важного проекта в развитии столичного метрополитена.