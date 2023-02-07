Риелторы предупреждают о вероятном подорожании недвижимости в Москве Фото: Иван МАРКОВ

В 2023 году в Москве могут заметно вырасти цены на недвижимость, и ключевую роль в этом сыграет рост стоимости продовольственных товаров, из-за чего собственники будут вынуждены повышать ренту для квартиросъёмщиков. Об этом изданию РИА Новости заявил риелтор Сергей Смирнов.

По мнению Смирнова, ставки выровняются на уровне 50 тыс. рублей за месяц, потому что многие владельцы квартир начнут испытывать финансовые трудности. Им не хватит условных 40 тыс. рублей в месяц на то, чтобы жить как раньше, и они будут вынуждены поднимать цену аренды.

Также большую роль в удорожании недвижимости сыграет снижение спроса на неё. Из-за околокризисной ситуации и общей напряжённости в мире многие люди отказываются от долгосрочных планов и серьёзных покупок, а приобретение квартиры - одна из самых сложных и дорогих покупок у большинства людей. Сейчас гораздо выгоднее арендовать жильё, а не покупать его, и экономически более безопасно, что также повлечёт за собой рост цен.

Менее значимая, но всё ещё важная другая проблема заключается в том, что сейчас на рынке недвижимости много предложений в новостройках. Чем больше их становится, тем сложнее собственникам продать квартиры в старых домах, с плохим ремонтом.

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