Выкинул нож и стер следы крови: обвиняемый в убийстве собственных родителей в Москве раскрыл детали преступления

Убивший своих родителей житель Москвы рассказал подробности о совершённом преступлении Фото: прокуратура Москвы

Во время судебного заседания, где рассматривалось дело 50-летнего мужчины, зарезавшего своих родителей в одной из квартир на Ленинском проспекте. Убийца рассказал подробности о случившемся, о чём пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Как заявил мужчина, в квартиру к родителям он пришёл в 18:00, 5 февраля, где поругался со своей матерью из-за уже давних, бытовых споров. Разозлившись, он взял с кухни нож и нанёс им несколько ударов пожилой женщине. Привлечённый шумом отец вышел из комнаты, и также стал целью атаки собственного сына. После совершённого преступления мужчина вымыл нож, стёр со своей обуви следы крови, убрал нож и губку в пакет, выбросил и ушёл.

Ранее KP.RU сообщал о том, что убийца пожилой пары, их родной сын, признал вину в совершённом преступлении. Тела пенсионеров с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире на Ленинском проспекте.