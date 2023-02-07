Убившего собственных родителей в квартире на Ленинском проспекте в Москве отправили в СИЗО на 2 месяца

Убившего собственных родителей в квартире на Ленинском проспекте в Москве отправили в СИЗО на два месяца Фото: прокуратура Москвы

Суд отправил 50-летнего обвиняемого в двойном убийстве в СИЗО. За решеткой москвич, зарезавший своих родителей, проведет два месяца, до 6 апреля 2023 года, рассказали в прокуратуре Москвы.

С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своих родителей, меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый возражал и просил отправить его под домашний арест.

Свою вину мужчина признал. Он показал, что около 18 часов 5 февраля пришел в квартиру к своим родителям на Ленинском проспекте. Там он поссорился с матерью. Причиной конфликта стали длительные бытовые разногласия. Мужчина схватил нож и нанес маме множественные ножевые ранения. В это время из комнаты вышел отец, которого обвиняемый также зарезал.

Как уже сообщал KP.RU, после этого он вымыл нож, вытер следы крови с обуви, положил губку и орудие убийства в пакет и выбросил его в мусорный бак, когда покинул квартиру.